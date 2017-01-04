Рынок аккумуляторов вырастет в 4 раза

Через шесть лет мировой рынок портативных аккумуляторов вырастет более чем четырёхкратно, а наибольшие продажи будут приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион

В 2015 году мировая реализация внешних батарей, используемых для подзарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и цифровых камер посредством USB-разъёма, достигла $6,7 млрд., сообщает «3Dnews».

Большую часть спроса - более 25 % - заняли модели емкостью от 9500 до 12 499 мА•ч. Свыше половины устройств приобретались для зарядки смартфонов. В период с 2016 по 2022 годы сегмент аккумуляторов для планшетов будет расти в среднем на 21,2 % в год и займёт шестую часть глобального рынка.

Согласно прогнозу Allied Market Research, в 2016-2022 годах продажи портативных аккумуляторов в глобальном масштабе будут увеличиваться на 23,3 % ежегодно и составят $29,6 млрд. к концу этого периода.

Крупнейшим рынком сбыта таких батарей станет Азиатско-Тихоокеанский регион, потеснив нынешнего лидера Северную Америку, говорится в исследовании.

Крупнейшими производителями портативных аккумуляторов, по данным аналитиков, являются компании Sony, Panasonic, China BAK Battery, Microsoft, OnePlus, Beijing Millet Technology (Xiaomi), Samsung SDI, Anker Technology, UNU Electronics и Mophie.

Фото: «3Dnews».