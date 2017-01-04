Космические прорывы землян в новом году

2017 год будет богат на космические миссии. Пять ракет полетят с помощью украинских ступеней и двигателей

SpaceX возобновляет полеты

8 января компания SpaceX Илона Маска запустит с космодрома Ванденберг (штат Калифорния) многоразовую ракету-носитель Falcon-9, которая доставит на орбиту 10 спутников Iridium Next. Это будет первый шаг к созданию сети Iridium Next, которая должна состоять из 81 спутника.

Программа полетов SpaceX была приостановлена в начале сентября 2016 г. после взрыва ракеты Falcon-9 на стартовой площадке. Группа по расследованию инцидента установила, что причиной, скорее всего, стала неполадка в одном из трех баллонов, которые были расположены во второй ступени ракеты.

До этой аварии компания Илона Маска в 2016 г. осуществила пять успешных пусков многоразовых ракет Falcon-9. Причем четыре ракеты приземлились на роботизированную платформу в море, а это было значительно сложнее, чем посадить их на земле. Морские посадки необходимы, чтобы SpaceX могла отправлять многоразовые ракеты на несколько разных орбит. Компания собирается восстанавливать и заново использовать ракеты-носители, что снизит стоимость выхода в космос на 30%.





Европейская Vega с украинским двигателем

В 2017 г. предстоят три старта ракет-носителей Vega. 7 марта должен быть выведен на орбиту спутник Sentinel-2B, созданный Европейским космическим агентством (ESA) для мониторинга лесов и земель и выявления изменений, вызванных пожарами и прочими стихийными бедствиями. В августе ракета Vega выведет на орбиту французско-израильский спутник, созданный для мониторинга растительности и окружающей среды. А в декабре должен быть выведен на орбиту спутник ADM-Aeolus, созданный ESA для мониторинга динамики атмосферы, что обеспечит необходимую информацию для более надежного прогнозирования погоды.

В 2016 г. было два запуска ракет-носителей Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане. 16 сентября были выведены на орбиту первый перуанский спутник PeruSAT-1 и четыре космических аппарата SkySat для американского оператора Terra Bella, принадлежащего компании Google. А 5 декабря ракета Vega вывела на орбиту разведывательный спутник Министерства обороны Турции Göktürk-1A.





Четырехступенчатая ракета-носитель Vega разработана ESA совместно с Итальянским космическим агентством. Маршевый двигатель РД-843 для четвертой ступени ракеты создан в Днепре: разработан госпредприятием «Конструкторское бюро «Южное» им. Янгеля» и изготовлен госпредприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова».

Американская Antares с украинской ступенью

На 2017 год запланированы два старта ракет-носителей Antares: в июле и декабре. Они доставят к Международной космической станции грузовые корабли Cygnus, которые обеспечат экипаж МКС провиантом, водой, научной аппаратурой и оборудованием.

Предыдущий старт модернизированной ракеты-носителя среднего класса Antares-230 с транспортным космическим кораблем Cygnus состоялся 17 октября 2016 г. с острова Уоллопс (штат Вирджиния, США). В подготовке и проведении пуска принимали участие украинские специалисты. Пуск стал шестым в истории проекта и первым после модернизации ракеты Antares.





Главным разработчиком ракеты-носителя является американская компания Orbital АТК, а основную конструкцию первой ступени создают украинские предприятия космической отрасли КБ «Южное» и ПО «Южный машиностроительный завод» в кооперации с предприятиями «Хартрон-Аркос» (Харьков), «Хартрон-Юком» (Запорожье), «Чезара» и «Рапид» (Чернигов) и др.

Перед последним запуском украинские специалисты полтора года занимались модернизацией первой ступени ракеты Antares, адаптируя ее к новому двигателю. Решение о замене российского двигателя было принято компанией Orbital АТК в 2014 г., после того как ракета-носитель из-за проблем с двигателем взорвалась в считанные секунды после старта. Осуществленные изменения в конструкции ракеты-носителя позволили существенно повысить ее энергетические возможности и экономическую эффективность.

Китайцы идут на рекорд

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) в 2017 г. планирует осуществить около 30 космических запусков. Это станет новым рекордом для страны, которая в последние несколько десятилетий активно развивает свою космическую программу. Согласно приведенной CASC статистике, в 2016 г. Китай осуществил 22 различных космических запуска и впервые запустил ракеты-носители нового поколения «Чанчжэн-5» и «Чанчжэн-7».

Как заявляет руководитель программы «Чанчжэн-5» Ван Юйшуо, данной ракете-носителю предстоит в 2017 г. вывести в космос исследовательский аппарат «Чанъэ-5», который приземлится на поверхности Луны, а затем вернется на Землю с образцами лунных пород. Разработка лунной программы Китая началась в 1998 г. Космические аппараты, запускаемые Китаем в рамках этой программы, называют в честь Чанъэ – древнекитайской богини, по преданию живущей на Луне.

На первую половину 2017 г. также запланирован запуск при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» первого китайского грузового корабля «Тяньчжоу-1» для последующей стыковки с космической станцией «Тяньгун-2». Напомним, что «Тяньгун-2» была выведена на орбиту 15 сентября 2016 г. Первый экипаж был доставлен на станцию 18 октября космическим кораблем «Шэньчжоу-11». Тайконавты Цзин Хайпэн и Чэнь Дун пробыли на станции месяц и 17 ноября отбыли на «Шэньчжоу-11» назад на Землю.

Китай в настоящее время активно осуществляет программу строительства национальной орбитальной станции, которую собирается ввести в эксплуатацию к 2022 г. Кроме того, уже в 2018 г. китайский спутник может совершить первую в мировой истории мягкую посадку на обратной стороне Луны. А в 2020 г. планируется посадка китайского спутника на Марс.

«Юнона» выведает секреты Юпитера

На 2017 год приходится основная часть исследовательской программы космического зонда «Юнона». Он был запущен NASA 5 августа 2011 г., вышел на орбиту вокруг Юпитера 5 июля 2016 г., а в феврале 2018 г. будет сведен с орбиты и направлен в атмосферу газового гиганта, где сгорит. Сделано это будет для предупреждения столкновения в будущем с одним из крупных спутников Юпитера, на которых допускается возможность существования жизни, поэтому загрязнение их земными микробами (они наверняка есть на «Юноне») крайне нежелательно.

Пятилетнее путешествие обошлось более чем в миллиард долларов и считается одним из самых сложных проектов, которые удалось осуществить NASA. Также «Юнона» стала одним из самых далеко забравшихся космических аппаратов, использующих энергию солнца, засвидетельствовав таким образом существенный прогресс в области солнечных батарей.

В течение 20 месяцев «Юнона» должна совершить 37 полных облетов вокруг Юпитера и выведать некоторые секреты этого газового гиганта. Среди них, например, будут данные о том, как образуются такие планеты, как Юпитер, и имеют ли они твердое ядро. Кроме того, аппарат составит карту магнитного поля планеты, измерит уровень содержания воды, кислорода и аммиака в атмосфере Юпитера, а также будет вести наблюдение за полярными сияниями газового гиганта. Изучение Юпитера крупным планом может дать новое понимание происхождения нашей Солнечной системы. Аппарат уже начал передавать данные и снимки на Землю. Анализ информации, полученной от «Юноны», займет несколько лет.

Завершится миссия «Кассини»

15 сентября 2017 г. в атмосфере Сатурна должен сгореть космический корабль «Кассини», который прибыл к этой планете еще 30 июня 2004 г. Такое завершение миссии запланировано по тем же соображениям, что и предстоящая через год гибель «Юноны» при падении в атмосфере Юпитера. Ученые не хотят случайно загрязнить земным биоматериалом какой-либо из спутников Сатурна, на которых может существовать жизнь. Кстати, «Кассини» за время своей более чем 12-летней миссии тщательно изучил эти спутники и значительно укрепил подозрения, что на некоторых из них условия благоприятны для возникновения жизни.

В частности, «Кассини» подтвердил, что одно из колец Сатурна, так называемое кольцо E-Ring, на самом деле сделано из кристаллов льда, выброшенных Энцеладом – спутником с невероятно сильной криовулканической активностью. Облет «Кассини» подтвердил, что Энцелад на самом деле выбрасывает воду и углеводороды в космос, где они быстро выходят на орбиту вокруг Сатурна. Мало того, что «Кассини» сделал шикарные снимки этих выбросов льда, позже миссия подтвердила, что они выходят из огромных океанов, скрытых глубоко под ледяной коркой Энцелада. И в этих океанах вполне может существовать жизнь, даже и высокоорганизованная.

Кто найдет новую девятую планету

В 2017 г. астрономы продолжат охоту на пока что неуловимый газовый гигант, вращающийся вокруг Солнца где-то далеко за орбитой Нептуна. Этот гигант после обнаружения станет новой девятой планетой Солнечной системы, после того как Плутон был лишен этого звания и низведен до статуса рядовой карликовой планеты.

В прошлом году ученые из Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майк Браун предоставили на суд общественности вполне убедительные доказательства того, что так называемая Девятая планета (она безымянна, пока не открыта) на самом деле существует где-то на задворках Солнечной системы. Крупнее Нептуна и холоднее замерзшего ада, Девятая планета оборачивается вокруг Солнца по очень вытянутой эллиптической орбите. Догадки о Девятой планете основаны на необычных орбитах множества объектов пояса Койпера на краю Солнечной системы, которые, согласно предположениям Батыгина и Брауна, подвергаются воздействию гравитационных сил этой загадочной планеты.

Конечно же, единственным убедительным доказательством наличия Девятой планеты было бы ее прямое обнаружение в телескопы, а не на основе необычного поведения некоторых объектов пояса Койпера. Однако эта задача представляется крайней сложной, так как подобные холодные и далеко расположенные объекты разглядеть очень трудно. Тем не менее, несколько научных групп уже соревнуются в поиске Девятой планеты и считают, что найти ее удастся в течение ближайших нескольких лет. Возможно, это произойдет уже в 2017-м.