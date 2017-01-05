Google создаст медиасистему для автомобилей

Американская компания Google совместно с концерном Fiat Chrysler планирует создать информационно-развлекательную систему для автомобилей на базе операционной системы Android

Проект сочетает в себе систему UConnect, разработанную концерном и полноценный Android 7.0, сообщает «РБК-Украина».

Система сохранит в себе пользовательский интерфейс от автопроизводителя и приобретет поддержку ряда приложений от Google, таких как голосовой помощник Google Assistant и Maps.

Напомним, Google разработала операционную систему для устройств «интернета вещей».

Фото: «РБК-Украина».