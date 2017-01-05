Google создаст медиасистему для автомобилей

Американская компания Google совместно с концерном Fiat Chrysler планирует создать информационно-развлекательную систему для автомобилей на базе операционной системы Android
Проект сочетает в себе систему UConnect, разработанную концерном и полноценный Android 7.0, сообщает «РБК-Украина».
Система сохранит в себе пользовательский интерфейс от автопроизводителя и приобретет поддержку ряда приложений от Google, таких как голосовой помощник Google Assistant и Maps.
Напомним, Google разработала операционную систему для устройств «интернета вещей».
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Google, Fiat, Chrysler, автомобили
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