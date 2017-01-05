Intel запустила на Кубе производство ноутбуков и планшетов

Intel запустила завод по сборке бюджетных ноутбуков и планшетных компьютеров

На заводе корпорации будет реализован проект по узловой промышленной сборке, мощности завода рассчитаны на выпуск 120 тыс. электронных устройств ежегодно, сообщает «РБК-Украина».

Управляющей компанией в проекте является госструктура, которая курирует вопросы коммуникаций, информатики и электроники. Всего на заводе американской корпорации работает 2 тыс. сотрудников.

К процессу производства привлечены сотрудники Гаванского университета, которые поставляют на завод операционные системы и другое программное обеспечение, устанавливаемое в планшетах и ноутбуках.

Напомним, Google расширяет свое присутствие на Кубе.

Фото: «РБК-Украина».