iPhone 7 получит новый цвет

Смартфон производства компании Apple, iPhone 7, может в скором времени может быть выпущен в новом цвете

В популярной китайской соцсети Weibo, в которую часто просачиваются слухи о технических новинках, появились фотографии «седьмого» iPhone в голубом цвете, сообщает «РБК-Украина».

iPhone 7 и iPhone 7 Plus были выпущены в сентябре прошлого года. Смартфоны доступны в цветах «серебро», «золото», «розовое золото», «черный» и «глянцевый черный».

Напомним, Apple сократит производство iPhone 7 на 10%.

Фото: «РБК-Украина».