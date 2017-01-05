iPhone 7 получит новый цвет

Смартфон производства компании Apple, iPhone 7, может в скором времени может быть выпущен в новом цвете
В популярной китайской соцсети Weibo, в которую часто просачиваются слухи о технических новинках, появились фотографии «седьмого» iPhone в голубом цвете, сообщает «РБК-Украина».
iPhone 7 и iPhone 7 Plus были выпущены в сентябре прошлого года. Смартфоны доступны в цветах «серебро», «золото», «розовое золото», «черный» и «глянцевый черный».
Напомним, Apple сократит производство iPhone 7 на 10%.
Фото: «РБК-Украина».
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