Конкурент Tesla показал свой электрокар (ВИДЕО)

Перед открытием выставки CES-2017 компания Faraday Future, которая планирует соперничать с Tesla Motors показала свой электрокар FF 91

На презентации представители компании раскрыли некоторые технические детали модели, показали работу автопилота и продемонстрировали первый серийный образец FF 91, который выехал прямо на сцену, сообщает «УНИАН».

Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 2,39 секунды, что немного лучше, чем 2,4 секунды в Tesla Model S. В компании утверждают, что дальность поездки на FF 91 составит 600-700 км (по сравнению с примерно 500 км у Model S).

Ключевые технические спецификации авто есть на сайте производителя. Электрокар обещают оснастить двойной антенной для Wi-Fi, функцией распознавания лица, чтобы в авто можно было сесть без ключа.

Знаменитый автопилот Tesla в компании тоже не оставили без внимания: на презентации показали видео, на котором машина сама находит парковочное место и паркуется, пользователь может отправлять авто на парковку и вызывать его с помощью программы на смартфоне.

Видео: Faraday Future

Фото: «3Dnews».