У производителя iPhone всех работников заменят роботами

Компания Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn), крупнейший контрактный партнёр Apple, также сотрудничающий со многими известными технологическими брендами, поставила задачу заменить большинство работников роботам

Глава департамента по автоматизации и робототехнике Foxconn Дай Цзяпэн сообщил, что автоматизация производства компании проходит в три этапа, сообщает «3Dnews».

На первом этапе производится роботизация рабочих процессов, которые или опасны для здоровья человека, или не пользуются популярностью из-за монотонности.

Второй этап включает в себя повышение эффективности за счет оптимизации производственных линий, чтобы уменьшить количество избыточных роботов в работе.

Третий и заключительный этап включает автоматизацию целых заводов, где, как утверждает Цзяпэн, будет минимальное число работников, задействованных в производстве, логистике, тестировании и контроле процессов.

На протяжении многих лет Foxconn неуклонно проводит автоматизацию производства. В прошлом году компания поставила задачу добиться к 2020 г. минимум 30 % автоматизации производственных процессов на своих заводах в Китае.

По словам Цзяпэна, ежегодно компания производит 10 000 роботов Foxbot для замены человеческого труда. В мае Foxconn заявила, что автоматизировала 60 000 рабочих мест на заводе в уезде Куньшань.

В долгосрочной перспективе роботы обходятся дешевле, чем человеческий труд. Тем не менее первоначальные инвестиции могут быть довольно большими.

В прошлом году на заводах Foxconn трудилось 1,2 млн. человек, включая 1 млн. в Китае.

В настоящее время у компании имеется 10 полностью автоматизированных производственных линий, в том числе линии по выпуску моноблоков и мониторов на заводе в Чэнду и линия с ЧПУ в Чжэнчжоу.

Фото: «3Dnews».