Решение Комиссии по справедливой торговле Южной Кореи (Korea Fair Trade Commission, KFTC) по поводу Qualcomm, обвинившей чипмейкера в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и оштрафовавшей его на рекордную сумму в 1,03 трлн. вон ($854 млн.), несёт финансовую выгоду местным производителям - Samsung и LG

Благодаря решению KFTC южнокорейские производители будут ежегодно экономить 1 трлн. вон ($825 млн.), сообщает «3Dnews».



Примерно такую сумму американский чипмейкер несправедливо взимал каждый год с двух компаний, завышая лицензионные выплаты. Экономия на отказе от переплат за лицензии вряд ли скажется на ценах на смартфоны.

Южнокорейские производители Samsung и LG, а также американские технологические компании сыграли ключевую роль в рассмотрении дела по поводу нечестной практики Qualcomm при осуществлении лицензирования и продаже патентов. KFTC, как сообщается, опросила ключевых клиентов Qualcomm, в том числе как местных компаний, так и американских - Apple, NVIDIA и Intel, и те направили своих представителей, чтобы свидетельствовать против чипмейкера на слушаниях в Сеуле.

Американская компания объявила о намерении обжаловать решение KFTC в Верховном суде Сеула. Отразится ли данный процесс на сотрудничестве Samsung с Qualcomm в использовании нового чипа Snapdragon 835 в его флагманских смартфонах, покажет время.

Фото: «3Dnews».