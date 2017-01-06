Telegram сможет отзывать отправленные сообщения

Мессенджер Telegram ввел возможность удаления уже отправленных сообщений
Функция доступна тем, кто использует версию мессенджера Telegram v.3.16, сообщает «РБК-Украина».
У пользователей есть возможность отозвать ошибочные сообщения, которые были отправлены в течение последних 48 часов.
В компании отмечают, что функция будет постоянной. Telegram ввел новый раздел «Использование сети», который показывает статистику по потреблению данных, если пользователь находится в роуминге или использует Wi-Fi.
Напомним, в ноябре Telegram запустил платформу для создания публикаций.
Фото: «РБК-Украина».
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