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Telegram сможет отзывать отправленные сообщения

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Функция будет постоянной

Мессенджер Telegram ввел возможность удаления уже отправленных сообщений 

Функция доступна тем, кто использует версию мессенджера Telegram v.3.16, сообщает «РБК-Украина».

У пользователей есть возможность отозвать ошибочные сообщения, которые были отправлены в течение последних 48 часов.

В компании отмечают, что функция будет постоянной. Telegram ввел новый раздел «Использование сети», который показывает статистику по потреблению данных, если пользователь находится в роуминге или использует Wi-Fi.

Напомним, в ноябре Telegram запустил платформу для создания публикаций.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: Telegram, сообщения, функция

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