Рынок цифровых устройств останется на уровне прошлого года

Объем мирового рынка цифровых устройств в текущем году прогнозируется на уровне 2,324 млрд. единиц, что аналогично показателю 2016 года
Согласно прогнозу, падение ожидается в категориях традиционных персональных компьютеров и планшетов, в то же время положительную динамику продемонстрируют сегменты ультрамобильных систем премиум-класса (Apple MacBook Air и продукты на базе Microsoft Windows 10 Intel x86) и мобильные телефоны, сообщает «РБК-Украина».
По мнению аналитиков, в 2018 году рынок уже покажет незначительный рост и в 2019 году будет составлять 2,380 млрд. штук.
Напомним, украинский рынок персональных устройств вырастет на 17% по итогам 2016 года.
Фото: «РБК-Украина».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
11:35
|
11:32
|
11:20
|
11:19
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0