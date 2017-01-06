Рынок цифровых устройств останется на уровне прошлого года

Объем мирового рынка цифровых устройств в текущем году прогнозируется на уровне 2,324 млрд. единиц, что аналогично показателю 2016 года

Согласно прогнозу, падение ожидается в категориях традиционных персональных компьютеров и планшетов, в то же время положительную динамику продемонстрируют сегменты ультрамобильных систем премиум-класса (Apple MacBook Air и продукты на базе Microsoft Windows 10 Intel x86) и мобильные телефоны, сообщает «РБК-Украина».

По мнению аналитиков, в 2018 году рынок уже покажет незначительный рост и в 2019 году будет составлять 2,380 млрд. штук.

Напомним, украинский рынок персональных устройств вырастет на 17% по итогам 2016 года.

Фото: «РБК-Украина».