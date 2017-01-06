Toshiba подозревается в завышении прибыли

Японский производитель электроники Toshiba снова подозревается в фальсификации финансовой отчётности

После появления этой информации в СМИ акции компании упали в цене, сообщает «3Dnews».

Японская Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Surveillance Commission, SESC) подозревает Toshiba в завышении прибыли на 40 млрд. иен ($339 млн.) в течение трёхлетнего периода, завершившегося в марте 2014 года.

По данным регулятора, корпорация публиковала прибыль в компьютерном подразделении, хотя на самом деле этот бизнес был убыточным. В этот обман были вовлечены генеральный директор и председатель совета директоров Toshiba. Проведённое SESC расследование может привести к заведению уголовных дел в отношении компании и её бывших руководителей. В самой Toshiba пока воздерживаются от комментариев.

После публикации Asahi котировки Toshiba упали более чем на 5% в ходе утренних торгов на бирже в Токио в среду, 4 января. За последние несколько дней ценные бумаги производителя подешевели на 37% после того, как Toshiba предупредила об убытках в несколько миллиардов долларов, связанных с приобретением американской компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики.

Напомним, в 2015 году вскрылись бухгалтерские махинации топ-менеджеров Toshiba, в результате которых прибыль компании была завышена более чем на $1,3 млрд. После этого скандала компания была оштрафована, проданы несколько крупных активов и сменилось руководство.

Фото: «3Dnews».