В Китае испытали самолет на водородном топливе

Китайские специалисты провели первый испытательный полет самолета на экологически чистых водородных топливных элементах
Тестовый полет был проведен в городе Шэньян на северо-востоке Китая, сообщает «УНИАН».
Самолет смог набрать высоту 320 метров. Самолет был создан специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на базе двухместного электросамолета RX1E. Машина оснащена водородным топливным элементом, который способен вырабатывать мощность в 20 кВт. Также на борту имеются дополнительные аккумуляторы, которые подзаряжаются во время полета.
Разработчики утверждают, что за все время испытаний не было зафиксировано никаких вредных выбросов в атмосферу.
Все системы самолета успешно функционировали при температуре минус 20 градусов по Цельсию.
Китай стал третьей страной в мире, которая провела испытания самолета на водородных элементах. Ранее такие испытания проводились в США и Германии.
Фото: HY4/Wikipedia
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