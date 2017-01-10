DJI купила контрольный пакет акций Hasselblad

DJI, известная благодаря своим дронам, приобрела контрольный пакет акций знаменитого шведского производителя фотоаппаратов Hasselblad

Миноритарный пакет акций шведской компании был куплен DJI ещё в 2015 году, сообщает «3Dnews».

DJI информацию о покупке контрольного пакета акций не подтвердила, но приобретение вполне имеет для неё смысл. Несмотря на то, что компания и так является доминирующим игроком на рынке дронов, она могла бы использовать технологии Hasselblad и свой бренд для привлечения внимания к дронам профессиональных фотографов.

Hasselblad была основана в 1941 году и знакома практически всем фотолюбителям и профессионалам. С помощью камер компании были сделаны такие знаменитые снимки, как, например, обложка альбома Abbey Road рок-группы The Beatles и знаменитый чёрно-белый портрет Стива Джобса. Также в 1969 году с помощью 12 модифицированных камер Hasselblad было запечатлено историческое приземление на поверхность Луны космического летательного аппарата «Аполлон-11».

В 2003 году компания сменила владельца, а её бизнес в век цифровой фотографии начал переживать свои не самые лучшие годы. Впрочем, это не мешает Hasselblad и дальше выпускать высококлассные камеры, среди которых - студийная H6D за внушительные $27 тысяч и первая в мире беззеркальная камера с сенсором среднего формата X1D.

С момента покупки DJI миноритарного пакета акций Hasselblad две компании тесно сотрудничали в совмещении гексакоптера M600 с аэрокамерой A5D. Если приобретение контрольного пакета акций шведского производителя подтвердится, то стоит ожидать появления на рынке и других похожих продуктов, а также роста актуальности устройств Hasselblad.

Фото: «3Dnews».