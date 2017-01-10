Стремительно дорожает память для видеокарт и смартфонов

Микросхемы оперативной памяти для ПК, смартфонов и серверов выпускаются на одних и тех же линиях с использованием практически идентичных техпроцессов

Производственные мощности для выпуска памяти ограничены, и дефицит чего-то можно компенсировать только за счёт внутреннего перераспределения промышленных ресурсов, сообщает «3Dnews».

Производители памяти для ПК как сговорились - акцент при выпуске микросхем DRAM по-прежнему делается на чипы для смартфонов и серверов (последние отличаются повышенной ёмкостью). Неудовлетворённый спрос на чипы для модулей памяти для ПК всё также ведёт к росту оптовых цен на DRAM и, что следовало ожидать, провоцирует рост оптовых цен на другие типы оперативной памяти: на мобильную память LPDDRx, память для видеокарт и память для серверов.

Согласно прогнозам специалистов подразделения DRAMeXchange компании TrendForce, в первом квартале 2017 года средние оптовые цены на DRAM последовательно вырастут на 30% и даже выше. Ещё ни один первый квартал в истории не мог похвастаться столь стремительным ростом цен на память. Средние оптовые цены на 4-Гбайт планки памяти DDR3 обещают пробить потолок в $25.

Производители памяти палец о палец не ударят, чтобы попытаться увеличить объёмы выпуска DRAM для персональных компьютеров и ноутбуков. В подразделении DRAMeXchange считают, что в 2017 году спрос на память будет увеличиваться в сторону больших ёмкостей, тогда как производство памяти в пересчёте на ёмкость будет снижаться. В 2017 году спрос на память в пересчёте на биты вырастет более чем на 20% в год, а производство памяти для ПК в пересчёте на биты опустится ниже этой же отметки.

Значительное влияние на перераспределение памяти оказывают смартфоны. В 2017 году флагманские модели смартфонов будут нести по 8 Гбайт памяти LPDDRx, а массовые модели будут располагать 4 Гбайт памяти LPDDRx. В среднем в смартфонах будет больше памяти, чем в ноутбуках. Потребность в памяти для смартфонов приведёт в первом квартале к последовательному росту оптовых цен на «мобильную» DRAM на 10-15%. Серверная память за аналогичный период обещает подорожать на 20-25%. Сильнее всего подорожает память для ПК - на 25-30%. Судя по всему, это не предел. Продолжение следует.

Фото: «3Dnews».