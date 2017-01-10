Google закроет Hangouts

Google без лишнего шума сообщила о закрытии интерфейса программирования приложений (API) Hangouts

С 25 апреля разработчики больше не смогут использовать его для создания приложений, также будут закрыты все существующие программы, базирующиеся на API, сообщает «3Dnews».

Компания не сообщала о закрытии в своём блоге, а просто внесла изменения в список часто задаваемых вопросов, а также уведомила разработчиков по почте.

В качестве примеров использования API Hangouts можно привести селфи-маски дополненной реальности, голосования и совместное рисование, как в приложении Scoot & Doodle. Однако теперь, когда место Hangouts как потребительского мессенджера заняло приложение Duo, Google больше не видит надобности в таком API.

«Для дальнейшего продвижения наших усилий мы закроем Google+ Hangouts API, позволяющий разработчикам создавать приложения для старых версий видеозвонков Hangouts, - написала Google в своём письме разработчикам. - Этот API изначально предназначался для поддержки социальных сценариев для пользователей в рамках Google+, однако теперь Hangouts направлен на корпоративное использование. Мы понимаем, что это окажет воздействие на разработчиков, сделавших вклад в нашу платформу. Мы внимательно рассмотрели это изменение и верим, что это позволит нам дать пользователям более точный опыт настольных видеозвонков Hangouts».

Среди возможностей, на которые закрытие API не распространяется - интеграция с корпоративными мессенджерами вроде Slack и собственными инструментами Google из разряда Hangouts on Air вроде Toolbox, Control Room и Cameraman.

Фото: «3Dnews».