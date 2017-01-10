Экс-сотрудник Snapchat обвинил компанию в искажении показателей роста

Бывший сотрудник Snapchat Энтони Помплиано утверждает, что компания публиковала недостоверные результаты роста с целью повысить свою стоимость перед выходом на IPO

Иск уже был зарегистрирован в Высшем суде Лос-Анджелеса, сообщает «3Dnews».

Помплиано, являвшийся директором по росту Snapchat, заявил, что его уволили спустя всего три недели после пребывания на посту, поскольку он отказался действовать согласно указаниям вышестоящего руководства. Истец пришёл в компанию прямиком из Facebook, где он занимал похожую должность. Согласно иску, Помплиано наняли только для того, чтобы получить доступ к конфиденциальной служебной информации социальной сети.

«Руководство Snapchat посчитало, что мистер Помплиано препятствует её запланированному IPO, поскольку он отказался закрывать глаза на искажение фактов Snapchat», - говорится в иске.

Бывший работник компании утверждает, что увольнение из Snapchat опорочило его репутацию.

«Его возможности были существенно ограничены, - заявил адвокат истца Дэвид Майклс. - У него были сложности в трудоустройстве. Для работодателя тот факт, что вы находились там три недели, а затем были уволены, стал бы тревожным знаком. Мы уверены, что когда кто-то наводит в Snapchat справки, он слышит кучу лжи».

Большая часть информации по иску закрыта, включая то, какие именно результаты роста компания искажала. Майклс отметил, что информация будет засекречена до тех пор, пока не выяснится, распространяется ли на неё соглашение о конфиденциальности. Вероятно, позже часть информации, включая данные о краткосрочном пребывании Помплиано в Snapchat, станет доступна публично.

Через суд Помплиано надеется отмыть свою репутацию перед работодателями и возместить нанесённый ему ущерб. Мэри Ритти, представитель Snap Inc., родительской компании Snapchat, заявила, что иск не имеет под собой никаких оснований и составлен «недовольным бывшим сотрудником».

Фото: «3Dnews».