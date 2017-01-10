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Hi-tech

Google приобрела Limes Audio

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Основной продукт Limes Audio - это пакет программного обеспечения TrueVoice

Google анонсировала покупку Limes Audio - шведской компании, занимающейся улучшением качества голосовых звонков

У компании, которой стукнуло уже десять лет и штаб-квартира которой располагается в Умео, также имеются офисы в Стокгольме и Пало-Альто, сообщает «3Dnews».

Это уже не первое приобретение Google стартапа из Швеции. В 2007 году она купила за $15 млн. коммуникационную компанию Marratech, с помощью которой улучшила Google Talk и Hangouts. В том же году она поглотила Trendalyzer - компанию, занимающуюся визуализацией данных. Что касается Limes Audio, то в марте 2016 года стартап привлёк инвестиции в размере $2,4 млн. Условия сделки не разглашаются.

Директор по управлению продуктами Google Cloud Серж Лашапель рассказал, что с помощью Limes Audio компания собирается улучшить общее качество звука в своих сервисах.

«По мере того, как всё больше компаний начинают использовать наши решения для видеоконференций, работающих на базе Chromebox for Meetings и Google Hangouts, предоставление качественного звука становится критичным, - сказал Лашапель. - Теперь, когда пользователи G Suite полагаются в своих ежедневных встречах на видеокоммуникации, как никогда важно обеспечить дешёвое и высококачественное аудио».

Основатели Limes Audio Фредрик Линдстрём и Кристиан Шульдт сообщили о сделке на своём сайте, отметив, что команда очень рада присоединиться к Google, где она планирует «продолжить работать над тем, чтобы все голосовые разговоры звучали одинаково громко и чисто, вне зависимости от расстояния и оборудования».

Основной продукт Limes Audio - это пакет программного обеспечения TrueVoice, улучшающий голосовые коммуникации посредством акустического эхоподавления, уменьшением шумов и, помимо всего прочего, автоматического микширования.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Google, Limes Audio, звонки

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