Yahoo сменит название

Yahoo намерена изменить свое название на Altaba, как только продажа её интернет-портала телекоммуникационному оператору Verizon будет завершена

Как указано в поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) документе Form 8-K, генеральный директор компании Марисса Майер и соучредитель Дэвид Фило покинут компанию, сообщает «3Dnews».

Эти изменения являются частью сделки по продаже Yahoo.com оператору Verizon, заключённой в июле 2016 года. Стоимость сделки составляет $4,8 млрд.

После завершения сделки Yahoo станет инвестиционной компанией, а её совет директоров будет сокращён с одиннадцати до пяти человек. Основными активами Altaba будут пакеты акций китайского гиганта электронной коммерции Alibaba и японского интернет-портала Yahoo Japan.

Сделка с Verizon была под вопросом после того, как стало известно о двух значительных хакерских взломах пользовательской базы данных интернет-компании. Второй из них, о котором компания сообщила в декабре 2016 года, произошёл три года назад, в результате чего были похищены персональные данные миллиарда пользователей. Это была одна из крупнейших краж персональной информации в интернете из когда-либо раскрытых.

Фото: «3Dnews».