На CES-2017 украли прототипы ноутбука с тремя мониторами

В Американском Лас-Вегасе на выставке CES-2017 украли прототипы ноутбука фирмы Razer с тремя мониторами
Об этом сообщил гендиректор Razer Мин-Лян Тан, сообщает «РБК-Украина».
По словам гендиректора компании, вечером 8 января с выставки CES-2017 похитили два прототипа ноутбука Project Valerie, который работает с тремя мониторами.
В Razer пока не уверены, было это обычной кражей или промышленным шпионажем. За информацию, которая поможет найти и задержать преступников, обещают 25 тыс. долларов награды.
Напомним, ранее сообщалось, что объем мирового рынка цифровых устройств в 2017 году останется на уровне прошлого года.
Фото: «РБК-Украина».
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