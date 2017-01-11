На CES-2017 украли прототипы ноутбука с тремя мониторами

В Американском Лас-Вегасе на выставке CES-2017 украли прототипы ноутбука фирмы Razer с тремя мониторами

Об этом сообщил гендиректор Razer Мин-Лян Тан, сообщает «РБК-Украина».

По словам гендиректора компании, вечером 8 января с выставки CES-2017 похитили два прототипа ноутбука Project Valerie, который работает с тремя мониторами.

В Razer пока не уверены, было это обычной кражей или промышленным шпионажем. За информацию, которая поможет найти и задержать преступников, обещают 25 тыс. долларов награды.

Напомним, ранее сообщалось, что объем мирового рынка цифровых устройств в 2017 году останется на уровне прошлого года.

Фото: «РБК-Украина».