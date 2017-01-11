Apple планирует производить сервера в США

Apple планирует производить серверное оборудование на территории США

Компания ранее подала запрос в госорганы на открытие высокотехнологичного производства в городе Меса в Аризоне, сообщает «РБК-Украина».

Согласно документу Apple просит разрешить сборку готовых продуктов в специальной зоне, которая освободит компанию от таможенных сборов. Произведенную продукцию компания планирует использовать в своих дата-центрах на территории США. Данный случай является одним из немногих, когда американские компании производят продукцию на территории страны.

Речь идет только о производстве для внутренних потребностей Apple, а не для конечных потребителей.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Apple перенесла производство из Китая в США.

Фото: «РБК-Украина».