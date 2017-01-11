Google начнет тестировать беспилотные автомобили

Компания Waymo, входящая в Google и занимающаяся проектом беспилотных автомобилей, намерена начать испытания первых беспилотных автомобилей до конца января

Автомобили будут тестироваться в двух американских штатах – Калифорнии и Аризоне, сообщает «РБК-Украина».

Беспилотные минивэны, разработанные совместно с Fiat Chrysler Automobiles, были представлены в декабре.

Автомобили выпущены под торговой маркой Waymo.

Ранее тестирование беспилотных авто начала компания Uber.

Напомним, в декабре Google выделила проект по разработке самоуправляемых автомобилей в отдельную компанию.

Фото: «РБК-Украина».