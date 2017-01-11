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Hi-tech

У HTC самая маленькая выручка за 12 лет

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Выручка оказалась самой маленькой с 2005 года

Тайваньский производитель смартфонов HTC зафиксировал самую маленькую выручку за последние 12 лет

В 2016 году консолидированные продажи HTC составили NT$78,16 млрд. ($2,44 млрд.), что на 35% меньше, чем годом ранее, сообщает «3Dnews».

Выручка оказалась самой маленькой с 2005 года, когда финансовый показатель измерялся NT$72,77 млрд. С тех пор и до 2016 года оборот компании не падал ниже NT$100 млрд.

При этом в сентябре и октябре 2016 года выручка HTC была пиковой - NT$9,33 и 8,17 млрд. соответственно. В декабре продажи достигли NT$6,41 млрд., снизившись на 16,4% относительно предыдущего месяца и на 1,7% по сравнению с декабрём 2015 года.

HTC ещё не опубликовала итоговый финансовый отчёт за четвёртый квартал. Компания отчитывается о выручке каждый месяц.

В третьей четверти 2016 года HTC получила чистый убыток в размере NT$2,18 на акцию, а в четвёртой компания, скорее всего, останется убыточной - седьмой квартал кряду.

Фото: «3Dnews».

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Теги: HTC, прибыль, смартфон

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