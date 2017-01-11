Inventec готова на выпуск продукции в США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп решительно заговорил о насущной необходимости перенести производство электроники в США

Об этом в индустрии говорят давно, сообщает «3Dnews».



США и особенно Европа давно перестали строить передовые заводы по выпуску полупроводников и электроники, а ведь это основа национальной безопасности каждой высокоразвитой страны. Некоторой отдушиной стал завод Fab 8 компании GlobalFoundries, построенный в штате Нью-Йорк, но основной проблемы это, конечно же, не решает.

Некоторое время назад мы услышали комментарий представителей тайваньской компании Quanta Computer (к примеру, она собирает ноутбуки для Apple и серверы для Google, Facebook и Amazon). Руководство Quanta Computer сообщило, что в 2017 году она может удвоить объёмы производства серверной продукции в США. Она владеет сборочными цехами в Нэшвилле (штат Теннеси) и во Фримонте (штат Калифорния). На днях же своё видение ситуации озвучило руководство крупнейшего тайваньского контрактного производителя серверов - компании Inventec.

Председатель совета директоров Inventec Ричард Ли заявил, что если клиенты компании захотят, она сможет перенести финальное производство США. На это потребуется время - до полугода. Также себестоимость продукции увеличится на 30%. Сейчас для США компания Inventec собирает продукцию в Мексике. По сравнению со сборкой в Китае, надо понимать, себестоимость продукции увеличится сильнее.

Помимо серверов для компаний HP и Dell компания Inventec собирает гаджеты с беспроводным подключением для Apple, Fitbit и Xiaomi (для последней - смартфоны). Например, для Apple собираются новомодные наушники AirPods.

Inventec осуществляет план по диверсификации бизнеса, стремясь получить выручку на других перспективных направлениях.

Фото: «3Dnews».