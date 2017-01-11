FTC обвинила D-Link в небезопасности камер и роутеров

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала иск против тайваньской D-Link Corporation и её дочернего предприятия D-Link Systems, располагающегося в Америке

Компании обвиняются в том, что они не предпринимают никаких мер по обеспечению безопасности своих устройств, из-за чего эти устройства становятся уязвимы для злоумышленников, сообщает «3Dnews».

В жалобе, FTC утверждает, что компания «не предприняла необходимые меры для защиты своих роутеров и IP-камер от широко известных и предсказуемых рисков неавторизированного доступа».

По заверениям комиссии, D-Link не тестирует свои устройства на уязвимости безопасности, не поддерживает конфиденциальность ключей безопасности и не защищает учётные данные для входа на мобильных устройствах. FTC говорит, что бездействие компании подвергло риску кражи личной информации тысячи пользователей.

Комиссия уже не впервые подаёт иск против производителя аппаратного обеспечения, жалуясь при этом на небезопасность его устройств. В 2013 году она подала жалобу на TRENDnet в связи с незащищённостью её домашних камер, а в феврале 2016 года похожая жалоба была зарегистрирована и против ASUS, но тогда речь шла уже о роутерах.

«Последствия для потребителей могут включать в себя кражу и разоблачение их конфиденциальной личной информации», - заявила тогда Джессика Рич, директор бюро по защите прав потребителей FTC.

Комиссия видит потенциальную угрозу в растущем числе подключаемых устройств, которые могут подвергать пользователей риску и использоваться со злым умыслом. Последняя жалоба на данный момент ожидает рассмотрения Федеральным окружным судом.

Фото: «3Dnews».