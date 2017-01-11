ЕС ужесточит правила для WhatsApp, Facebook, Skype и Viber

Европейская комиссия собирается ограничить доступ интернет-компаний к данным пользователей

Нововведение коснется таких сервисов как WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage или Viber, сообщает «РБК-Украина».

Европейские чиновники отмечают, что новый законопроект о защите электронной информации, ePrivacy, поможет пользователям усилить контроль за своими настройками онлайн.

Согласно проекту, интернет-компании должны будут запрашивать разрешение на использование персональных данных для показа таргетированной рекламы.

Новый законопроект предусматривает возможность использования компаниями такой личной информации, как, например, длительность разговоров или местоположение для предоставления пользователям дополнительных сервисов.

«Я хочу обеспечить конфиденциальность электронных коммуникаций и личной жизни», - сказал вице-президент Евросоюза по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

Напомним, в конце октября 2016 года власти ЕС обратились к руководству сервиса обмена сообщениями WhatsApp с требованием приостановить передачу номеров телефонов своих пользователей компании Facebook.

Фото: «РБК-Украина».