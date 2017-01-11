Мировые поставки носимых гаджетов превысили 30 миллионов

Мировые поставки носимых гаджетов, используемые в корпоративных целях, по итогам 2016 года превысили 30 млн. единиц
По прогнозам аналитиков в ближайшие пять лет рынок вырастет в 3 раза и уже по итогам 2021 года составит 147 млн. устройств, сообщает «РБК-Украина».
При этом 30 млн. из них будут устройства, носимые на запястьях. 73% из них будет относиться к числу одеваемых сканеров.
Сегмент одеваемых на тело решений, в число которых входят умные очки, VR-шлемы, наушные устройства, одеваемые камеры, умная одежда и продукты mHealth, возрастут до 116 млн. штук.
Напомним, мировые поставки смарт-часов превысят 20 млн. единиц в 2016 году.
Фото: «РБК-Украина».
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