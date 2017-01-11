Сборщик iPhone впервые за 25 лет зафиксировал падение дохода

Foxconn Technology Group, ключевой сборщик iPhone, впервые с 1991 года, когда компания стала публичной, зафиксировал годовое падение дохода

Причиной стал спад продаж смартфонов Apple, производство которых приносит компании более 50% дохода, сообщает «РБК-Украина».

По итогам 2016 года выручка компании сократилась на 2,81% по сравнению с прошлым годом и составила 136,38 млрд. долларов. В декабре ситуация улучшилась и доход компании вырос на 9,76%. Это произошло, в основном, благодаря предпраздничным покупкам и относительно высокому спросу на 5,5 дюймовую модель iPhone 7 Plus.

Компания Pegatron, которая занимается сборкой iPhone 7, в декабре зафиксировала падение дохода на 27,43%. По подсчетам местных аналитиков, поставки iPhone в 2016 году составили порядка 207 млн. единиц, тогда как годом ранее было поставлено 236 млн. устройств.

При этом аналитики с оптимизмом смотрят в 2017 год. По их мнению, выручка Foxconn может вырасти на 5-10%. Этому будет способствовать высокий спрос на следующую модель Apple - iPhone 8 и улучшение на рынке персональных компьютеров, где Foxconn также занимает лидирующую позицию. Тайванские эксперты ожидают, что продажи iPhone в этом году достигнут 221 млн. единиц.

Напомним, за 9 месяцев 2016 года доход Apple снизился впервые за 15 лет.

Фото: «РБК-Украина».