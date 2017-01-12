К 2020 году расходы на робототехнику вырастут в два раза

Глобальные расходы на робототехнику и сопутствующие сервисы к 2020 году вырастут более, чем в два раза и составят более 188 млрд. долларов

По итогам 2016 года эти расходы составили 91,5 млрд. долларов, сообщает «РБК-Украина».

Такую динамику на рынке эксперты объясняют технологическими усовершенствованиями устройств и расширением вариантов их использования. Расширяется перечень отраслей промышленности, где могут использоваться роботы.

Кроме сырьевой и дискретной промышленности, значительные затраты на робототехнику будут наблюдаться в ритейле, потребительском секторе и здравоохранении.

Наиболее растущим сегментом рынка аналитики называют беспилотные летательные аппараты, к 2020 году этот сегмент может достигнуть 20 млрд. долларов.

Свыше 2/3 всех мировых расходов на робототехнику будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион (включая Японию).

Напомним, по прогнозам Deloitte роботы займут четверть рынка бизнес-сервисов в Великобритании к 2035 году.

Фото: «РБК-Украина».