Рейтинг самых мощных смартфонов 2016 года

Разработчики синтетического теста для смартфонов AnTuTu опубликовали топ самых мощных телефонов 2016 года

Первое место в рейтинге занимает iPhone 7 Plus с результатом 181 тысяча баллов, сообщает «УНИАН».

Следом за ним идет обычная версия iPhone 7 (172 тысячи баллов), которая отличается только меньшим объемом оперативной памяти.

Тройку наиболее производительных устройств замыкает китайский OnePlus 3T с результатом в 163 тысячи баллов.

В список 10 лучших смартфонов также попали LeEco Le Pro3, Moto Z, OnePlus3, Xiaomi Mi 5s и Mi 5s Plus, Asus Zenfone 3, а также ZTE AXON 7.

AnTuTu оценивает такие параметры, как мощность процессора, скорость оперативной памяти, графической системы и скорость работы накопителя. Программа является одним из самых популярных тестов производительности мобильных устройств.

Фото: AnTuTu