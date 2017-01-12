В интернете показали прототип первого iPhone (ВИДЕО)

В Сети обнародовали видео, в котором показаны два прототипа первого iPhone с разными операционными системами
Первое устройство имеет интерфейс с колесом прокрутки, наподобие колеса плеера iPod, сообщает «Корреспондент.net».
Второе устройство имеет очень лаконичный интерфейс с элементарными синими кнопками на экране.
По словам блогера Сонни Диксона, именно второй аппарат демонстрирует «зародыш» будущей iOS, которая стала операционной системой будущих поколений iPhone и других мобильных устройств Apple.
Первый вариант ОС признали чересчур сложным, из-за чего решили остановить свой выбор на более простом варианте.
Напомним, iPhone 7 Plus возглавил рейтинг мощнейших смартфонов 2016 года.
Фото и видео: Sonny Dickson
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