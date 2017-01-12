В интернете показали прототип первого iPhone (ВИДЕО)

В Сети обнародовали видео, в котором показаны два прототипа первого iPhone с разными операционными системами

Первое устройство имеет интерфейс с колесом прокрутки, наподобие колеса плеера iPod, сообщает «Корреспондент.net».

Второе устройство имеет очень лаконичный интерфейс с элементарными синими кнопками на экране.

По словам блогера Сонни Диксона, именно второй аппарат демонстрирует «зародыш» будущей iOS, которая стала операционной системой будущих поколений iPhone и других мобильных устройств Apple.

Первый вариант ОС признали чересчур сложным, из-за чего решили остановить свой выбор на более простом варианте.

Напомним, iPhone 7 Plus возглавил рейтинг мощнейших смартфонов 2016 года.

Фото и видео: Sonny Dickson