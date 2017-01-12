Parrot уволит треть подразделения по выпуску дронов

Parrot объявил о решении уволить 290 человек, что составляет треть подразделения, ответственного за выпуск дронов, в связи со слабой реализацией в четвёртом квартале, оказавшейся ниже ожиданий на 15%

Уровень рентабельности при производстве потребительских дронов настолько низкий, что невозможно обеспечить прибыльный рост в средней и долгосрочной перспективе, сообщает «3Dnews».

В связи с низкой рентабельностью потребительского сегмента французская компания по всей видимости перенесёт акцент на выпуск дронов профессионального уровня и моделей с высокой прибыльностью, таких как Bebop 2 или Disco с неподвижным крылом, а также сосредоточит внимание на более перспективных и прибыльных рынках.

Parrot не одна переживает непростые времена. Многие компании отрасли вынуждены идти на непопулярные меры, включая увольнения и сокращение затрат, под влиянием прессинга DJI, которая доминирует на рынке, предлагая свои дроны по значительно более низким ценам, чем у конкурентов.

Крис Андерсон, гендиректор американской 3D Robotics, обвинил DJI, снизившую цены на некоторые модели дронов до 70% менее чем за год, в том, что его компания была вынуждена отказаться от производства беспилотников, стартовавшего в 2015 году с модели квадрокоптера Solo. В настоящее время компания специализируется исключительно на разработке программного обеспечения для дронов.

Фото: «3Dnews».