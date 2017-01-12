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Hi-tech

Fitbit приобрела производителя «умных» часов

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Сумма сделки не раскрывается

Fitbit приобрёл румынский стартап Vector Watch, созданный бывшими работниками известного часового бренда Citizen

Сумма сделки не раскрывается, сообщает «3Dnews».

Покупка совершена всего через месяц после поглощения Fitbit известного в Северной Америке производителя смарт-часов Pebble, который имеет немало общего с Vector.

Новая сделка говорит о том, что Fitbit получает набор специалистов, связанных с носимыми устройствами, которые в дальнейшем помогут ей расширить своё портфолио.

Vector выпустил серию круглых «умных» часов, включая модели Lunar и Meridian, с дисплеем из электронной бумаги (E Ink), благодаря чему продолжительность их автономной работы достигает 30 дней, а также разработал собственную программную платформу, находящуюся на начальном этапе с медленно пополняющейся приложениями экосистемой. Приложение Vector для синхронизации смартфонов со смарт-часами поддерживает мобильные устройства на iOS, Android и Windows.

Разработчики программного обеспечения и аппаратной платформы вливаются в семью Fitbit, поэтому работа над дальнейшим расширением возможностей «умных» часов компании под брендом Vector прекращается, хотя сервисы для владельцев смарт-часов компании продолжат свою работу.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Fitbit, часы, Vector Watch

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