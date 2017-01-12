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Hi-tech

ESEA заявила об утечке данных

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Хакер потребовал у ассоциации выплатить $100 тысяч в обмен на молчание

Ассоциация E-Sports Entertainment Association (ESEA), наиболее известная благодаря своей киберспортивной лиге по Counter-Strike, отчиталась о недавнем взломе, в результате которого злоумышленник получил доступ к данным полутора миллионов пользовательских аккаунтов

Организация узнала о взломе ещё 27 декабря, а 30 декабря уведомила сообщество о существовании вероятности утечки, сообщает «3Dnews».

7 января, LeakedSource подтвердил добавление на свой сайт чуть более чем полутора миллионов записей пользователей. Эти записи включают в себя такую информацию, как город и страна проживания пользователя, его имя и фамилия, время последнего входа, адрес электронной почты, дата рождения, телефонный номер и так далее.

После того, как ESEA узнала о взломе, хакер потребовал у ассоциации выплатить $100 тысяч в обмен на молчание и помощь в устранении дыры в системе безопасности ESEA. Компания отказалась сотрудничать со злоумышленником.

«Мы всё ещё ведём расследование, но верим, что большая часть информации членов сообщества ESEA, включая имена пользователей, электронные адреса, личные сообщения, IP-адреса, номера мобильных телефонов (для SMS-сообщений), публикации на форуме, хешированные пароли и хешированные ответы на секретные вопросы, могли быть похищены», - сообщает ассоциация.

Что касается причины, по которой хакер смог получить доступ ко всей этой информации, то ESEA утверждает, что уже устранила проблему. Организация порекомендовала всем своим пользователям сменить пароли.

Фото: «3Dnews».

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Теги: хакер, ESEA, взлом

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