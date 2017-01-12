Alphabet продает Terra Bella

Alphabet хочет продать сервис спутниковой съёмки Skybox, переименованный год назад в Terra Bella
Он был приобретён три года назад компанией Google, теперь входящей в состав Alphabet после реорганизации, за $500 млн., сообщает «3Dnews».
В качестве покупателя Terra Bella выступает стартап Planet Labs, с которым в настоящее время ведутся переговоры. В рамках сделки часть персонала перейдёт в Terra Bella, часть будет переведена в другие подразделения Google.
Представители Planet Labs и Google отказались дать комментарии по этому поводу.
Alphabet отказался от планов охватить всю планету интернетом, частично через сеть малых спутников. В октябре 2016 года холдинг приостановил расширение сервиса по обеспечению высокоскоростным доступом в интернет Google Fiber и сократил численность его персонала на 9 %.
В июне 2014 года, покупая Skybox, поисковый гигант заявил, что его оборудование позволит обеспечить высокую точность карт сервиса Google Maps. Google надеялась использовать технологии Skybox для улучшения доступа в интернет и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Alphabet перешёл от стратегии развития своих собственных спутниковых проектов к инвестированию в другие компании, преследующие аналогичные цели.
В рамках сделки Alphabet получит долю в уставном капитале Terra Bella.
Фото: «3Dnews».
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Теги: Alphabet, Terra Bella, сервис
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