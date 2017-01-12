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Hi-tech

В Tesla уверены, что программист Apple поможет создать беспилотные автомобили

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В Tesla уверены, что Лэттнер поможет создать беспилотные автомобили

Один из ключевых программистов Apple нанят компанией Tesla Motors для руководства проектом по разработке программного обеспечения для систем беспилотного управления автотранспортом

Крис Лэттнер, который работал в Apple более 10 лет, покинет компанию в январе и перейдёт в Tesla, получив должность вице-президента по разработке ПО для системы Autopilot, сообщает «3Dnews».

Лэттнер сыграл ключевую роль в создании языка программирования Swift (с его помощью создаются приложения для iOS) и имеет репутацию высококвалифицированного инженера-программиста.

В Tesla уверены, что Лэттнер поможет создать автомобили, способные ездить без участия человека.

До недавнего времени разработку «автопилота» в Tesla временно курировал Джинна Хосейн, который совмещал эти обязанности с позицией главного специалиста по программному обеспечению в компании SpaceX, которую, равно как и Tesla, возглавляет Элон Маск.

О переходе Лэттнера в Tesla было объявлено спустя несколько месяцев после того, как стало известно об отказе Apple от разработки собственного автомобиля.

Фото: fortune.com

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Теги: программист, Apple, Tesla, ПО

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