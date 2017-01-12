МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Hi-tech

В ЕС обсудят правовой статус роботов

0

Все разработчики должны убедиться, что работы имеют выключатель

Депутаты Европарламента планируют рассмотреть полный набор правил взаимодействия людей с искусственным интеллектом и роботами 

Евродепутаты должны решить ппредоставлять ли роботам статус «электронного человека», сообщает «УНИАН».

Определяется, что мир стоит на пороге «новой индустриальной революции роботов». Документ содержит рекомендации, что все разработчики должны убедиться, что работы имеют выключатель, который позволит в случае необходимости отключать все функции. Пользователи должны иметь возможность использовать роботов «без риска или страха физического или психологического вреда».

Если депутаты Европарламента проголосуют в пользу законодательства, документ направят национальным правительствам для дальнейшего обсуждения поправок, прежде чем документ станет законом ЕС. Доклад поднимает вопросы, связанные с личной жизнью, человеческим достоинством и физической безопасностью людей, если системы выходят из строя или сломаны.

Напомним, в Китае впервые робот, созданный для обучения детей, «напал» на человека. Инцидент произошел на выставке China Hi-Tech Fair (CHTF). Робот Little Chubby был оставлен без присмотра на некоторое время, после чего он неожиданно «врезался» в стеклянную палатку и травмировал посетителя. Пострадавшего с травмами госпитализировали сразу после неконтролируемых действий работа.

Фото: N+1.

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Европарламент, роботы, право, ЕС

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> К 2020 году расходы на робототехнику вырастут в два раза

К 2020 году расходы на робототехнику вырастут в два раза

"> У производителя iPhone всех работников заменят роботами

У производителя iPhone всех работников заменят роботами

"> Владельцы секс-роботов стали новой мишенью для хакеров

Владельцы секс-роботов стали новой мишенью для хакеров

"> В Японии создали робота из воздушных шаров (ВИДЕО)

В Японии создали робота из воздушных шаров (ВИДЕО)

Загрузка...

Последние новости

21:07

Победа Трампа обошлась Соросу в миллиард долларов

20:59

Определена самая пунктуальная авиакомпания

20:38

В Украине декоммунизируют вузы

20:26

Шутник, посягнувший на Hollywood, сдался полиции

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Откуда в Станице появились "путинки" (ФОТО)

Откуда в Станице появились "путинки" (ФОТО) »

Одесса

Порошенко навестил семью одесских пятерняшек и подарил автомобиль (ВИДЕО)

Порошенко навестил семью одесских пятерняшек и подарил автомобиль (ВИДЕО) »

Запорожье

В Днепропетровской области задержали банду, совершившую налет на прокурора Мазурика

В Днепропетровской области задержали банду, совершившую налет на прокурора Мазурика »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.