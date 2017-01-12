В ЕС обсудят правовой статус роботов

Депутаты Европарламента планируют рассмотреть полный набор правил взаимодействия людей с искусственным интеллектом и роботами

Евродепутаты должны решить ппредоставлять ли роботам статус «электронного человека», сообщает «УНИАН».

Определяется, что мир стоит на пороге «новой индустриальной революции роботов». Документ содержит рекомендации, что все разработчики должны убедиться, что работы имеют выключатель, который позволит в случае необходимости отключать все функции. Пользователи должны иметь возможность использовать роботов «без риска или страха физического или психологического вреда».

Если депутаты Европарламента проголосуют в пользу законодательства, документ направят национальным правительствам для дальнейшего обсуждения поправок, прежде чем документ станет законом ЕС. Доклад поднимает вопросы, связанные с личной жизнью, человеческим достоинством и физической безопасностью людей, если системы выходят из строя или сломаны.

Напомним, в Китае впервые робот, созданный для обучения детей, «напал» на человека. Инцидент произошел на выставке China Hi-Tech Fair (CHTF). Робот Little Chubby был оставлен без присмотра на некоторое время, после чего он неожиданно «врезался» в стеклянную палатку и травмировал посетителя. Пострадавшего с травмами госпитализировали сразу после неконтролируемых действий работа.

Фото: N+1.