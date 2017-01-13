Google закрыл Titan

Alphabet, в который входят Google и экспериментальное подразделение Google X, решил закрыть проект Titan
Участники Titan работали над обеспечением всего земного шара интернетом при помощи дронов, сообщает «РБК-Украина».
Представитель Alphabet 11 января подтвердил закрытие проекта. 50 специалистов, трудившихся над ним, перейдут на другие позиции в Alphabet и Google.
Холдинг планирует сконцентрироваться на проекте Loon, который предусматривает раздачу интернета при помощи огромных воздушных шаров.
Google приобрел производителя высотных беспилотников, работающих на солнечных батареях, Titan Aerospace в 2014 году.
Напомним, ранее компания Google получила патент на использование мобильной системы телеприсутствия в беспилотных летательных аппаратах.
Фото: «РБК-Украина».
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