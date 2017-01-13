По итогам прошедшего года через магазин приложений компании Apple - App Store, разработчики получили доход в размере более 20 млрд. долларов
Это на 40% выше, чем аналогичный доход за 2015 год, сообщает «РБК-Украина».
Всего же с момента запуска App Store в 2008 году, выручка разработчиков приложений составила более 60 млрд. долларов.
По данным Apple в первый день 2017 года объем продаж в магазине приложений составил 240 млн. долларов, что является лучшим показателем за все годы существования App Store. На данный момент в магазине доступно 2,2 млн. приложений, что на 20% выше, чем годом ранее.
App Store доступен в 155 странах мира, наибольшие объемы продаж фиксируются в США, Китае, Японии и Великобритании.
Напомним, ранее App Store обнародовал рейтинг самых популярных приложений в 2016 году.
Фото: «РБК-Украина».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: App Store, приложение, разработчики
Последние новости
|
09:06
|
09:05
|
09:02
|
08:44
Генпрокурор Луценко намерен в суде поддержать обвинение Януковича в госизмене
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0