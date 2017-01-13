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Hi-tech

Разработчики заработали через App Store более $20 миллиардов

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App Store доступен в 155 странах мира

По итогам прошедшего года через магазин приложений компании Apple - App Store, разработчики получили доход в размере более 20 млрд. долларов 

Это на 40% выше, чем аналогичный доход за 2015 год, сообщает «РБК-Украина».

Всего же с момента запуска App Store в 2008 году, выручка разработчиков приложений составила более 60 млрд. долларов.

По данным Apple в первый день 2017 года объем продаж в магазине приложений составил 240 млн. долларов, что является лучшим показателем за все годы существования App Store. На данный момент в магазине доступно 2,2 млн. приложений, что на 20% выше, чем годом ранее.

App Store доступен в 155 странах мира, наибольшие объемы продаж фиксируются в США, Китае, Японии и Великобритании.

Напомним, ранее App Store обнародовал рейтинг самых популярных приложений в 2016 году.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: App Store, приложение, разработчики

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