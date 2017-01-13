Adobe занялся разработкой голосового помощника

Adobe разрабатывает приложение, которое поможет редактировать фотографии с помощью голоса
На данный момент проект представлен на уровне концепции, сообщает «РБК-Украина».
Была представлена версия одного из фотоприложений Adobe с кнопкой микрофона, активирующего помощника.
Используя голосовые команды пользователь сможет обрезать и обрабатывать фото, а также делиться ним. В компании отмечают, что это только первый шаг в сторону использования голосового интерфейса, в дальнейшем наряду с инструментами редактирования может появиться и функция поиска.
Компания Adobe является ведущим производителем программного обеспечения для графического дизайна, публикации, веб и продукции печати.
Одним из самых известных продуктов компании является Photoshop.
Фото: «РБК-Украина».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Adobe, редактор, фотографии, голос
Последние новости
|
09:06
|
09:05
|
09:02
|
08:44
Генпрокурор Луценко намерен в суде поддержать обвинение Януковича в госизмене
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0