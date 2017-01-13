Apple запуcкает видеосервис и ищет продюсера

Apple планирует заняться производством телесериалов и фильмов и ищет креативного продюсера
Таким образом компания собирается конкурировать с видеосервисами вроде Netflix и Amazon Prime Video, сообщает «УНИАН».
Компания собирается купить права на несколько телепередач.
Apple обратилась за помощью к экспертам в области маркетинга и в перспективе собирается нанять их для продвижения нового сервиса.
На старте компания не планирует конкурировать с Netflix и Amazon Prime Video по объему передач.
В июле 2016 года Apple уже приобрела права на телешоу Carpool Karaoke телеканала CBS. В первое время небольшая библиотека телепрограмм должна помочь Apple победить в гонке со стриминговым сервисом Spotify.
В октябре 2016-го Apple представила годовой финансовый отчет. Доходы компании снизились на 8%, а прибыль уменьшилась на 14%. Подобный спад в показателях произошёл впервые за 15 лет.
Фото: «РБК-Украина».
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