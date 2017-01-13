Seagate закрывает завод

Seagate Technology закрывает одну из своих фабрик и увольняет всех работников этого предприятия

Завод, работу которого прекращает Seagate, находится в китайском городе Сучжоу, сообщает «3Dnews».

Все работающие там сотрудники (2127 человек) будут уволены.

Представитель Seagate Келли Чжан уточнила, что эти сокращения стали частью реструктуризации, которую компания анонсировала в июле 2016 года с целью уменьшения своей производственной базы.

Тогда вендор объявлял об уменьшении численности персонала на 14 % или 6500 рабочих позиций в течение 12 месяцев. Большая часть этих сокращений касается заводов, расположенных Малайзии и Китае. Пострадают предприятия в США и Великобритании.

Seagate вынуждена сокращать штат на фоне слабеющего спроса на жёсткие диски. В прошлом финансовом году компания выпустила 169 млн. HDD против 211,3 млн. штук годом ранее. Из-за ослабления продаж накопителей и расходов на реструктуризацию годовая чистая прибыль производителя рухнула в семь раз (до $248 млн.), а выручка уменьшилась на 19 % (до $11,2 млрд.).

В июне 2016 года Seagate говорила о планах ликвидировать 1600 рабочих позиций и экономить за счёт этого около $100 млн. в год.

Фото: wsj.com