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Hi-tech

Apple названа самой инновационной компанией в мире

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С 2005-го Apple является его бессменным лидером рейтинга

Apple снова названа самой инновационной компанией в мире 

Рейтинг составила международная консалтинговая группа Boston Consulting, сообщает «3Dnews».

В рамках исследования было опрошено более 1500 руководителей компаний, представляющих различные отрасли и страны. Рейтинг ведётся с 2004 года, а с 2005-го Apple является его бессменным лидером.

В тройку самых инновационных компаний в 2016 году также вошли Google и Tesla, четвёртое место заняла Microsoft. Такое же расположение имело место в 2015 году.

Самый большой рывок в рейтинге в 2016 году совершила Netflix, которая поднялась сразу на 21 позицию (на шестое место). Стоит отметить подъём Facebook на 19 строчек (до 9-й). Обновлённая десятка лучших компаний-новаторов также включает Amazon (5-е место), Samsung (7-е), Toyota (8-е) и IBM (10-е).

Рейтинг традиционно включает 50 компаний. 34 из них в 2016 году представляли США, 10 - Европу и 6 - Азию. За три года доля североамериканских компаний в списке выросла с 44 % до 68 %, отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, разница между наиболее активными сторонниками инноваций и отстающими в этом аспекте заключается в поиске внешних разработок. Так, 65 % респондентов, относящихся к активным новаторам, заявили, что новые идеи они черпают из социальных сетей и при помощи анализа больших данных. У неактивных новаторов доля таких идей составила лишь 14 %.

Фото: wsj.com

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Теги: Apple, Google, Tesla, Microsoft

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