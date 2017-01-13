В 2017 году интенсивность кибератак в IoT возрастёт

Компания ESET обнародовала отчёт о тенденциях в сфере информационной безопасности, которые окажут влияние на киберпространство в 2017 году

Основной мишенью при этом будут оставаться владельцы Android-гаджетов, сообщает «3Dnews».

Если в 2015 году злоумышленники выпускали 200 новых вредоносных программ для Android каждый месяц, то в 2016-м их количество выросло до 300. В нынешнем году ежемесячное число новых Android-угроз прогнозируется на уровне 400.

Ожидается рост ущерба от киберугроз - программ-вымогателей, DDoS-атак и атак на устройства Интернета вещей. Эксперты полагают, что в 2017-м могут появиться вымогатели нового типа, блокирующие «умные» устройства и требующие выкуп за восстановление доступа.

Специалисты ESET считают, что в текущем году многие киберпреступники сосредоточат усилия на атаках на критическую инфраструктуру.

На этом фоне число уязвимостей популярных программных продуктов продолжит снижаться после рекорда 2014 года (7946). В 2016 году зафиксировано 6435 «дыр». Как отмечают эксперты, эта статистика не даёт полной картины, поскольку доля критических уязвимостей растёт.

Фото: «3Dnews».