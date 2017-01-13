Суд не счёл дружбу в Facebook доказательством дружеских отношений

Количество друзей в Facebook или «ВКонтакте» вовсе не является свидетельством коммуникабельности владельца аккаунта в обычной жизни и зачастую не имеет ничего общего с реальным кругом общения

Мнения о том, что социальные сети выступают лишь платформой для общения по интересам, но вовсе не свидетельствуют каким-либо образом о настоящих дружеских отношениях, придерживаются в Кассационном суде Франции, сообщает «3Dnews».

Недавний инцидент, попавший в поле зрения СМИ, затрагивал вопрос правового статуса пользователей Facebook, состоящих в дружеских отношениях на виртуальных просторах.

Подавший исковое заявление в верховный суд страны юрист рассчитывал получить разрешение на отвод шести членов адвокатской коллегии. В качестве аргумента, на котором основывалось требование француза, значилось обвинение в предвзятом отношении со стороны членов коллегии. Указанные в иске персоны числились друзьями на Facebook, вследствие чего их решение не может считаться объективным и беспристрастным.

Судья Кассационного суда, изучив представленный документ, счёл выдвинутое обвинением неуместным. Вынесенный им в ходе разбирательства вердикт базировался на том, что с правовой точки зрения упоминание персоны в дружественном списке на Facebook не является доказательством настоящих дружеских отношений.

Поэтому как-либо повлиять на действия адвокатской коллегии подобная «социальная связь» через Facebook не способна.

Фото: Mashable.com