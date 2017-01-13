Opera запускает экспериментальный браузер

Opera анонсировала запуск Neon
Настольная версия браузера предназначена для операционных систем Windows и Mac, сообщает «РБК-Украина».
Интерфейс Neon отличается от привычного браузера, так в нем нет панели задач и закладок, а адресная строка находится не там где обычно.
Справа выделена отдельная область, где отображаются открытые вкладки.
Предусмотрена боковая панель слева, которая позволяет контролировать воспроизведение аудио и видео, также через нее можно смотреть раздел загрузок.
Opera Neon позволяет разместить две вкладки браузера рядом в одном окне.
Neon не рассматривают как замену привычному браузеру Opera, однако часть из его функций могут появиться в браузере уже весной.
Фото: «РБК-Украина».
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