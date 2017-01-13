Смартфоны украинцев атакует банковский троян

Специалисты Департамента киберполиции Украины выявили банковский троян, ворующий данные пользователей устройств под управлением операционной системы Android

Этот вирус обнаружен на территории Украины, а также Беларуси и других стран СНГ, говорится на официальном сайте департамента.

Троян быстро распространяется и сейчас количество инфицированных устройств насчитывает более 500 тысяч. С каждым днем их количество увеличивается приблизительно на 30-40 тысяч.

Вирус маскируется под популярные приложения, такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», Pokemon Go, Telegram и другие. Внедренный в приложение код расшифровывает файл, добавленный злоумышленниками в ресурсы программы, и запускает его.

Далее запущенный файл выкачивает с управляющего сервера основную часть зловредного кода, который в свою очередь содержит ссылки на скачивание еще нескольких зловредных файлов.

В результате преступники получают все необходимое для кражи денег жертвы. В частности, они могут получить доступ к базам данным браузеров, которые содержат информацию о сохраненных логинах и паролях, историю посещений, файлы cookie и даже сохраненные данные банковских карт.

Фото: «РБК-Украина».