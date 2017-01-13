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Hi-tech

Google обяжут прекратить читать почту пользователей

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Google обяжут прекратить читать электронную переписку

Европейский союз намерен предпринять дополнительные меры по охране конфиденциальности европейских интернет-пользователей

Его новая инициатива может ограничить власть интернет-компаний, когда дело доходит до сбора пользовательских данных для различных целей, сообщает «3Dnews».

Речь идёт о Facebook, WhatsApp, Google, Apple и любой другой компании, которая обрабатывает какие-либо пользовательские данные.

Google обяжут прекратить читать вашу электронную переписку для отправки адресной рекламы без вашего разрешения.

Европейская комиссия сообщила в пресс-релизе, что ею предложен «высокий уровень правил конфиденциальности для всех электронных сообщений и обновлений правил защиты данных для учреждений ЕС». Обновленные правила будут относиться как к операторам связи, так и интернет-провайдерам, когда речь идет о обработке пользовательских данных.

Интернет-компании, включая Facebook, WhatsApp, Google, Apple и другие, должны гарантировать, что сообщения, голосовые вызовы, а также общение по электронной почте являются конфиденциальными.

Новые предлагаемые законы будут также влиять на файлы cookies, которые компании могут использовать для различных целей, включая отслеживание сетевой активности пользователей.

Новые правила конфиденциальности ЕС полка являются только предложениями, но Еврокомиссия будет стремиться «обеспечить их плавное принятие» к 25 мая 2018 года.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Facebook, WhatsApp, Google, Apple

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