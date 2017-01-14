Разработан плагин HideIt для скрытия надоедливых тем в соцсетях

Киевский программист Max Frai разработал плагин HideIt для Google Chrome, который будет прятать надоедливые посты в ленте новостей Facebook и VK, темы для скрытия постов можно выбирать самому.

По словам создателя на такой шаг его подтолкнули ситуации, когда в социальных сетях появляется какая-то вирусная тема и впоследствии ее заполонены все посты, при этом ленты читать становится просто скучно и не интересно.

Ранее он разработал локальные решения, когда на выборах президента США победил Дональд Трамп, или Нацбанк национализировал Приватбанк. Для создания нового плагина он использовал старые алгоритмы и добавил несколько новых функций.

Теперь темы постов, которые нужно скрыть, можно выбирать самостоятельно.

«Основная тема - смотреть то, что блокируют пользователи. Их стоп-слова будут анонимно обрабатываться, группироваться и рассылаться как советы. Взамен же я получу картину того, что люди не хотят видеть» - рассказал он.