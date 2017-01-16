Samsung обнародует результаты расследования по Galaxy Note 7

Samsung намерена обнародовать 23 января результаты расследования о причинах возгорания смартфонов Galaxy Note 7
«Чтобы восстановить доверие со стороны потребителей, мы четко укажем, что привело к возгоранию Galaxy Note 7 и объявим о дальнейших мерах», - сказал руководитель бизнес-подразделения смартфонов компании Ко Дон Чжина, сообщает «РБК-Украина».
Какие-либо подробности расследования на данный момент не раскрываются.
В октябре прошлого года Samsung решил отозвать смартфоны Galaxy Note 7 и полностью закрыть их производства после зафиксированных случаев возгорания устройств.
Напомним, в начале декабря эксперты назвали причины возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Samsung, Galaxy Note 7, пожар
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