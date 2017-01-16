Foxconn, известная как контрактный производитель iPhone, и дочерняя Sharp планируют построить завод по изготовлению жидкокристаллических дисплеев в Соединённых Штатах
Этот проект может обойтись в $9 млрд., сообщает «3Dnews».
«Этот план обсуждается. Мы будем принимать взвешенное решение», - отметил топ-менеджер Sharp, чьё имя не раскрывается.
Более детальная информация о предполагаемой американской фабрике по выпуску LCD-экранов неизвестна - ни сроки, ни размер инвестиций. Источники знакомые с планами Foxconn и Sharp, говорят, что расходы на строительство завода в США могут соответствовать вложениям компаний в новое предприятие в Гуанчжоу (Китай) - около 1 трлн. иен ($8,7 млрд.). Этот объект планируется построить при поддержке китайских властей к осени 2018 года.
Избранный президент США Дональд Трамп не раз говорил о планах по активному развитию производства и созданию десятков тысяч рабочих мест в стране.
«С божьей помощью я буду лучшим в истории США создателем новых рабочих мест», - заявил Трамп на недавней пресс-конференции.
Он призывал Apple разместить производство своей электроники на территории США. По данным Business Insider, компания согласилась на это, однако планирует производить в стране не компьютеры или смартфоны, а серверы и другое оборудование для дата-центров.
Фото: wsj.com
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